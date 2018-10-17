11 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $25 млн до $240,4 млн

В четверг, 11 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 25 млн долларов по сравнению с 10 октября до 240,4 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передают BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 42,2 млн долларов по сравнению с 10 октября до 287,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанковске после ослабления в среду на 2 коп. в четверг опустился на 4 коп. до 27,98 UAH/USD.