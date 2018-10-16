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MasterCard и VISA вновь ужесточат условия обслуживания биткоин-карт
09:40 16.10.2018 |
Эмитенты биткоин-карт платежных систем VISA и MasterCard столкнутся с более жесткими требованиями. Изменения затронут компании, работающие в таких сферах, как Forex, бинарные опционы, криптовалюты и ICO. Об этом сообщает Finance Magnates со ссылкой на осведомленные источники.
В апреле MasterCard классифицировала перечисленные выше сферы как высокорисковые. В частности, компания установила в 540 дней период опротестования транзакции банком-эмитентом.
Вскоре аналогичные требования установила VISA. Компания разослала платежным операторам письма, где говорится, что вышеперечисленные сферы сопряжены с повышенным риском.
Новые изменения касаются, в первую очередь, операторов, работающих в юрисдикциях с неопределенным нормативно-правовым полем. Таким образом, трудности коснутся в первую очередь офшорных и других недостаточно регулируемых компаний. Некоторые брокеры и биржи уже уведомили своих клиентов о приостановке платежей с платежных карт.
Также Finance Magnates отмечает, что новые требования MasterCard имплементирует уже в понедельник. Изменения для карт VISA вступят в силу в декабре. Платежные операторы уже приостанавливают отношения с некоторыми клиентами до тех пор, пока не найдут жизнеспособную альтернативу.
Напомним, в конце прошлого года проблемы с обслуживанием дебетовых карт MasterCard коснулись нерезидентов ЕС. Вскоре аналогичный шаг был предпринят компанией Visa.
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