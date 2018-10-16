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Цена золота коррекционно снижается 16 октября после роста до максимума с июля
09:35 16.10.2018 |
Стоимость золота во вторник утром опускается в рамках коррекции после роста в понедельник до максимума с июля, поддерживали котировки драгметалла слабый доллар и волатильность на фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.02 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,4 доллара, или на 0,11%, до 1228,9 доллара за тройскую унцию. В понедельник показатель достиг 1236,9 доллара, что стало максимумом с середины июля. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,32% - до 14,68 доллара за унцию.
В понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался ниже 95 пунктов, тогда как на открытии показатель был выше 95,3 пункта. Более слабый доллар поддерживает стоимость золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Позитивно на цену золота влияло и снижение фондовых бирж. Так, в понедельник индексы Азии закрылись снижением примерно на 1-2%, США - на 0,4-0,9%. На фоне волатильности на рынках золото традиционно выступает как более безопасный актив, в результате чего спрос на него растет.
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