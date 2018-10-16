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Немецкие банкиры призывают ЕЦБ отменить негативные проценты
09:22 16.10.2018 |
Немецкие коммерческие банки призвали руководство Европейского центробанка (ЕЦБ) в ближайшем времени изменить курс в отношении процентных ставок. "Мы можем только попросить ЕЦБ - уберите с рынка негативные проценты и как можно скорее", - заявил председатель Федерального объединения немецких банков (BdB) Ханс-Вальтер Петерс (Hans-Walter Peters) в субботу, 13 октября, в рамках ежегодного заседания Международного валютного фонда (МВФ) на Бали.
Долгий период негативных процентов "создает настоящие проблемы", указал он далее. По словам главы объединения, европейским банкам приходится ежегодно выплачивать ЕЦБ штрафные проценты на общую сумму порядка 7,5 миллиарда евро, в то время как Федеральная резервная система США подобных выплат не взимает, а в 2017 году даже выплатила банкам около 26 миллиардов долларов в качестве процентов. В 2018 году объем таких выплат может составить 45 миллиардов долларов. В подобной ситуации европейские банки оказываются в проигрыше, подчеркнул Петерс.
Штрафные сборы за излишнюю наличность
Европейские банки по-прежнему получают деньги от ЕЦБ по нулевым процентам, но одновременно им приходится следить за тем, чтобы не создавать больших запасов наличности, которые возникают, в частности, за счет клиентских вкладов, указал председатель BdB. За избыточные свободные средства, которые банки размещают в ЕЦБ, им приходится платить штрафные сборы в размере 0,4 процента. При этом все больше банков перекладывают штрафные проценты ЕЦБ на своих клиентов.
Принимая решения, Европейский центробанк не обязан учитывать ситуацию в имеющей высокую задолженность Италии, которой приходится за новые кредиты платить значительно более высокие проценты, чем Германии. "Мы должны проводить независимую политику по отношению к итальянскому правительству", - призвал Петерс.
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