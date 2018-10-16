Аномальный рост биткоина на Bitfinex вызвал опасения о возможном коллапсе Tether

Одновременно с тем как в понедельник утром цена биткоина продемонстрировала стремительный рост, приблизившись в какой-то момент на бирже Bitfinex вплотную к $7800, курс Tether USDT упал на 6% по отношению к доллару США, к которому он теоретически привязан в соотношении 1:1.

В какой-то момент цена USDT опустилась до $0.92, и произошло это практически одновременно с тем, как биржа Kucoin сообщила о приостановке депозитов и вывода USDT из-за технического обслуживания системы.

Тем не менее, основное внимание привлек именно аномальный рост биткоина, при этом наблюдался он преимущественно на биржах, где торгуется USDT. В определенный момент расхождение курса на этих биржах и площадках, которые не используют USDT, составило более $1000.

Известный критик гонконгской биржи Bitfinex'ed также предполагает, что рост цены биткоина на биржах без торгов USDT обусловлен ботами, запрограммированными на то, чтобы следовать за тем, что происходит на Bitfinex. По его мнению, все эти боты рано или поздно будут закрыты.

Несмотря на то, что позицию Bitfinex'ed разделяют далеко не все представители сообщества, данные события заставили многих задаться целым рядом вопросов о том, что же в действительности происходит на этой популярной бирже.

Так, криптовалютный аналитик Алекс Крюгер обратил внимание, что расхождение цены на биржах затронуло не только биткоин, но и вторую по капитализации криптовалюту Ethereum. В какой-то момент в понедельник утром ETH торговался на Bitfinex на 10% дороже, чем на Coinbase.

По мнению Крюгера, все это говорит о том, что причину следует искать в массированных распродажах USDT, вызванных опасениями трейдеров о том, что токен может не иметь необходимого обеспечения в фиате. Соответственно, желая обезопасить себя от возможного обесценивания актива, многие из них приняли решение выйти в другие криптовалюты, чем и спровоцировали столь взрывной рост.

«Будет большой иронией, если коллапс Tether поможет биткоину выйти из медвежьего рынка», - добавил аналитик.

В комментарии Bloomberg глава отдела бизнес-развития биржи Luno Виджай Айар также предположил, что ситуация вокруг Tether может привести к повышенной волатильности на рынке.

«Если трейдеры начнут выходить из Tether, это в потенциале создает небезопасную ситуацию, так как на него приходится 20% глобальных торговых объемов. Фактически это означает, что впереди нас ждет большая волатильность», - сказал он.

Тем временем другой известный аналитик Джозеф Янг рисует крайне неблагоприятную картину для Bitfinex:

«Уму непостижимо, что Bitfinex сделала с Tether и с самой биржей. Bitfinex могла бы быть наиболее ценной многомиллиардной компанией в криптовалютной индустрии, однако она выбросила эту возможность в открытое окно и выстрелила себе в ногу. Прощай и RIP, Bitfinex», - написал он.

Известный своими ироничными и острыми заявлениями инвестор Ричард Харт написал, что когда биржи умирают, цена биткоина обычно идет вверх.

Впрочем, хоронить биржу готовы не все. Так, сооснователь и CEO исследовательской фирмы CoinFi Тимоти Тэм заявил Bloomberg, что спекуляции вокруг Bitfinex, в то время как вывод средств на ней по-прежнему осуществляется в нормальном режиме, больше напоминают «паранойю».

«Уверен, что достаточно скоро все разрешится», - сказал он.

Представители Bitfinex на запрос о комментариях касательно возникшей ситуации не ответили, однако некоторое время назад в ее Twitter-аккаунте появилось сообщение о том, что в течение ближайших суток биржа планирует запустить новую систему, которая позволит возобновить прием фиатных депозитов. Напомним, эта возможность была приостановлена на прошлой неделе.

Биржа также подтверждает, что вывод средств как в фиате, так и в криптовалютах, осуществляется в нормальном режиме.