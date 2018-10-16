Доллар корректируется вверх 16 октября после снижения на слабой статистике по США

Курс доллара растет к мировым валютам в рамках коррекции во вторник утром после снижения в понедельник, вызванного слабой статистикой по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 EET курс евро к доллару снижался до 1,1567 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,158 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 112,15 иены за доллар со 111,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 95,19 пункта.

Министерство торговли США в понедельник сообщило о слабом росте объема розничных продаж в стране в сентябре. Показатель за отчетный период поднялся на 0,1% к августу, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,7%.

Розничные продажи являются одним из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. После публикации статистики индекс доллара опустился ниже 95 пунктов.

Аналитики при этом отмечают, что американская валюта становится менее привлекательной в качестве безопасного актива. "Даже когда американские фондовые биржи падали и на мировых рынках наблюдалось настроение ухода от риска, доллар не пользовался таким сильным спросом, как от него ожидалось", - приводит агентство Рейтер слова главы отдела по валютной стратегии National Australia Bank Рэя Аттрилла (Ray Attrill).