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Госказначейство 12 октября возместило 0,8 млрд грн НДС
Государственная казначейская служба (ГКСУ) отчиталась о возмещении 12 октября 836,2 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС), сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, ГКСУ возместила НДС в соответствии с предоставленной 9 октября Министерством финансов информации о согласованных суммах бюджетного возмещения НДС.
Как сообщалось, по итогам января-сентября 2018 года НДС был возмещен на сумму 97,62 млрд грн, что на 11,5% превышает показатель девяти месяцев 2017 года. В том числе сентябрьское возмещение составило 12,46 млрд грн по сравнению с 9,99 млрд грн в августе этого года и 9,67 млрд грн в сентябре прошлого.
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