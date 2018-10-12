Фунт дешевеет на фиксации прибыли перед саммитом ЕС по Brexit

Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу снижается на фиксации прибыли инвесторами перед саммитом глав государств Евросоюза 17-18 октября, на котором будут обсуждаться вопросы по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3216 доллара с 1,3233 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1583 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1593 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 112,34 иены за доллар со 112,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 95,09 пункта.

Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.

При этом фунт дорожал к доллару предыдущие три торговые сессии подряд на заявлениях главного переговорщика по Brexit от имени 27 остающихся в Евросоюзе стран Мишеля Барнье о том, что договоренности между сторонами могут быть достигнуты уже на следующей неделе.

Как добавляет агентство Рейтер, аналитики банка ING советуют быть осторожными при открытии длинных позиций по фунту, так как внутренняя политика Британии может стать серьезным понижающим фактором. Британские СМИ в пятницу сообщают, что несколько членов кабинета министров Великобритании могут уйти в отставку из-за того, что премьер-министр страны Тереза Мэй планирует пойти на уступки ЕС по условиям Brexit.