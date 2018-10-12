Финансовые новости
- |
- 12.10.18
- |
- 13:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Исследование: Китай способен уничтожить биткоин
12:47 12.10.2018 |
Группа ученых из Принстонского университета и Флоридского международного университета Бен Кайзер, Мирейя Хурадо и Алекс Леджер опубликовали исследование под названием «Надвигающаяся угроза Китая: анализ китайского влияния на биткоин».
В нем говорится, что правительство Китая в настоящее время обладает достаточными инструментами и ресурсами, чтобы существенно изменить или даже уничтожить первую криптовалюту. Исследователи отмечают, что один из ключевых факторов, благодаря которым у правительства появилась возможность заметно повлиять на первую криптовалюту - существенная концентрация майнеров и вычислительных мощностей на территории КНР.
«Майнинг биткоина стал крайне централизованным благодаря развитию специализированных устройств. Как результат, майнеры стали объединяться в крупные пулы: консорциумы, работающие сообща и распределяющие прибыль. По состоянию на июнь 2018 года, более 80% майнинговых мощностей приходится на шесть пулов, пять из которых управляются лицами или организациями, находящимися в Китае», - говорится в документе.
Также исследователи отмечают, что если бы такая концентрация ресурсов происходила в стране с открытой экономикой, предсказуемым законодательством и прозрачной политикой, это не вызывало бы серьезных опасений. Однако правительство КНР играет значительную роль в управлении экономикой, по сравнению с западными странами, и во многом мотивируется идеологией.
«Правительство КНР управляет доступом к информации и интернету для своих граждан, обладая мощными инструментами, способными заставить подчиняться государственному диктату», - отмечают авторы исследования.
Также в документе перечислены четыре основные категории методов, при помощи которых власти КНР могут потенциально влиять на биткоин:
* саботаж конкурирующих майнеров
* подрыв консенсуса (дестабилизация)
* деанонимизация
* цензура.
«Мотивы для потенциальных атак могут быть как идеологическими, так и финансовыми», - подчеркивают исследователи.
В качестве примера, авторы материала привели возможность КНР организовать атаку двойной траты посредством контроля внутренней инфраструктуры интернета. Путем манипулирования тарифами для разных пулов они могут провести хеш-атаку с меньшей вычислительной мощностью. Злоумышленник может отправить транзакцию в два пула, но если искусственным путем значительно замедлить скорость работы одного из них, то другой может легко опередить его и аннулировать вторую транзакцию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|BankID с чистого листа: НБУ пытается перезапустить стагнирующий проект
|Стратегический простор. Какие перспективы открываются перед ВСУ после освобождения Викторовки
|Курс доллара пробил дно и катится на новый психологический уровень
|Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фунт дешевеет на фиксации прибыли перед саммитом ЕС по Brexit
|На 1 сентября остатки средств местных бюджетов на депозитных счетах составили 9,3 млрд гривен
|Исследование: Китай способен уничтожить биткоин
|НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,48 коп. до 27,9241 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 12.10.18
|11 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 500 млн гривен
Это интересно
|Pixel 3 и 3 XL: чем отвечают конкурентам новые смартфоны Google
|Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд
|Представлен смарт-дисплей Google Home Hub
|Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций
|Google ужесточит правила доступа к данным Gmail для сторонних приложений
|Картину Бэнкси купили за миллион фунтов. Потом она сразу самоуничтожилась
|Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно