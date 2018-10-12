10 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $3,9 млн до $215,4 млн

В среду, 10 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 3,9 млн долларов по сравнению с 9 октября до 215,4 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 25,8 млн долларов по сравнению с 9 октября до 245,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 5 коп. в среду просел на 2 коп. до 28,02 UAH/USD.



