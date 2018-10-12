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Остатки средств на корсчетах банков 12.10.18
10:21 12.10.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 12 октября - 27,984519 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|9 октября
|41455.4
|10 октября
|38163.1
|11 октября
|51893.4
|12 октября
|52512.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 12 октября - 27,984519 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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