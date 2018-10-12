Цена золота корректируется 12 октября после роста на 3% из-за распродаж на фондовых биржах

Стоимость золота в пятницу утром снижается в рамках коррекции после роста в четверг почти на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,6 доллара, или 0,29%, до 1224 долларов за тройскую унцию. В четверг драгметалл подорожал с 1190 до 1225 долларов. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,2% - до 14,635 доллара за унцию.

Резкий рост цены золота вызван распродажей на мировых фондовых биржах. Так, в четверг основные азиатские, европейские и американские индексы заметно снизились. Самую значительную динамику показали биржи Азии, которые упали на 3-6,5%. Рост волатильности на фондовых рынках способствует уходу инвесторов от риска, что повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

"Многие обращаются к золоту как к безопасному активу... Теперь золото пробило сильный уровень сопротивления в 1,21 тысячи долларов", - рассказал агентству Рейтер старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек (Michael Matousek).