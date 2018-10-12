Исследование: число активных пользователей Coinbase упало на 80%

Число активных американских пользователей торговой платформы криптовалют Coinbase (одна из самых популярных) упало на 80% с декабря прошлого года. Об этом говорится в исследовании венчурной фирмы Tribe Capital.

Такого же мнения придерживаются аналитики компании Diar Ltd. Они проанализировали объемы поступающих на биржу долларов США и обнаружили, что показатели снизились на 80% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Coinbase находится на заключительной стадии переговоров о новом раунде финансирования в размере до $500 млн, после которого ее инвестиционная оценка вырастет до $8 млрд.