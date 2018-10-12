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Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 12 октября после слабой статистики по США
08:51 12.10.2018 |
Курс доллара к иене и евро колеблется в пятницу утром после снижения в четверг на слабой статистике по инфляции и рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET курс евро к доллару рос до 1,1605 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1593 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 112,34 иены за доллар со 112,17 иены. В четверг вечером доллар к обеим валютам дешевел. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается в пятницу на 0,02%, до 95 пунктов.
Негативно влияет на американский доллар слабая статистика по стране. Как сообщило в четверг минтруда США, годовая инфляция в стране в сентябре замедлилась до 2,3% с 2,7% в августе, а в месячном выражении - до 0,1% с 0,2%. Аналитики прогнозировали, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%, а в месячном осталась на уровне 0,2%. Замедление роста потребительских цен дает инвесторам надежду на более умеренные темпы повышения процентной ставки регулятора.
Тогда же стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, по 6 октября увеличилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, тогда как ожидалось снижение на одну тысячу, до 206 тысяч.
Инвесторы теперь ожидают статистику по еврозоне и США. Позднее станет известен окончательный показатель по инфляции в Германии в сентябре, а также данные по промпроизводству в еврозоне за август. Вечером в пятницу ожидается публикация предварительной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США.
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