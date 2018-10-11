Новые данные исследовательской блокчейн-компании Chainalysis показывает, что биткоин-киты не несут ответственности за волатильность на рынке. В исследовании было изучено 32 крупнейших кошелька, содержащие около 1 млн BTC, или около $6,3 млрд.

Биткоин-киты являются физическими или юридическими лицами, которые владеют большим количеством криптовалюты и, как говорят, оказывают влияние на волатильность рынка. Однако данные Chainalysis показывают, что биткоин-киты являются "разнообразной группой и только около трети из них являются активными трейдерами. И хотя эти торговые киты, безусловно, имеют возможность совершать достаточно большие сделки, чтобы изменить ситуацию на рынке, они торгуются против толпы, покупая на снижение цен", передаёт содержание исследования портал cointelegraph.com.

В ходе исследования Chainalysis разделила 32 кошелька на четыре группы. Наиболее активная категория состоит из девяти кошельков, принадлежащих трейдерам, которые регулярно проводят операции с BTC на биржах. Эта группа владельцев BTC контролирует более 332 000 монет, стоимостью более $2 млрд., но только одна треть из них активно торгует BTC. Большинство из этих трейдеров вышли на рынок в 2017 году.

Вторая группа представлена майнерами и ранними последователями, которые включают 15 кошельков, также владеющих в общей сложности 332 000 монет. Торговая активность этой группы, как сообщается, "чрезвычайно низка", хотя в докладе говорится, что многие из них совершили значительные выводы в промежутке 2016-2017 годов, когда цены BTC взлетели.

Две оставшиеся категории включают три кошелька "преступников "с более чем 125 000 монет или $790 млн., а также "потерянные" кошельки, представляющие более 212 000 монет на сумму около $1,3 млрд. Исследование показало, что с 2011 года вообще не было никаких транзакций с "потерянных" кошельков.

Анализ торговых китов показал, что они не усиливают волатильность, так как во время основных спадов в 2017 и 2018 годах были чистыми покупателями BTC.

"Эта чистая активность демонстрирует, что торговые киты не продавали биткоин в какой-либо больших суммах, а были чистыми получателями биткоинов в конце 2016 и 2017 годов. Это указывает на то, что торговые киты в совокупности покупали на спаде и, следовательно, являлись стабилизирующим, а не дестабилизирующим фактором на рынке...", - говорится в исследовании.

Еще в декабре 2017 года, после всплеска цены BTC до $19 000, сообщество стало обеспокоено тем, что произойдет, если 1000 человек, владеющих 40 процентами всех существующих BTC, обналичат его одновременно. Скоординированный удар множества китов, продающих достаточно монет, чтобы вызвать избыток на рынке, может снизить цены в пользу определенных трейдеров.