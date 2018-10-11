9 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $84,8 млн до $219,3 млн

Во вторник, 9 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 84,8 млн долларов по сравнению с 8 октября до 219,3 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 103,2 млн долларов по сравнению с 8 октября до 271,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 5 коп. в среду опустился на 2 коп. до 28,02 UAH/USD.