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Остатки средств на корсчетах банков 11.10.18
10:50 11.10.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|9 октября
|41455.4
|10 октября
|38163.1
|11 октября
|51893.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 11 октября - 28,002897 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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