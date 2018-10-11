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Стоимость золота растет на фоне волатильности на мировых биржах
09:16 11.10.2018 |
Цена на золото в четверг утром поднимается, рост волатильности на мировых биржах из-за роста доходности гособлигаций США до рекордного с 2011 года уровня поддерживает котировки металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,5 доллара, или 0,29%, до 1196,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,18% - до 14,3 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 95,26 пункта.
Золото, которое традиционно считается безопасным активом, получило поддержку на фоне снижения американских рынков. В среду биржи США упали на 3-4% на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США, которая остается на максимумах 2011 года. Биржи Азии падают на 2,5-5,5%.
Поддерживает котировки и удешевление доллара. Ослабление доллара позитивно влияет на стоимость золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Инвесторы также ожидают данные по инфляции в США в сентябре, которые будут опубликованы позднее в четверг министерством труда страны. Эксперты прогнозируют ее замедление до 2,4% в годовом выражении с 2,7% в августе. Показатель инфляции учитывается Федрезервом при принятии решения по ставке, повышение которой традиционно поддерживает доллар.
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