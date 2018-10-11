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Исследование: индустрия криптовалют в шаге от фиаско
09:05 11.10.2018 |
Компания Juniper Research опубликовала исследование под названием «Будущее криптовалюты: тренды и вызовы биткоина и альткоинов 2018-2023», в котором говорится, что рынок цифровых активов на грани катастрофы. Некоторые тезисы из исследования приводит Bloomberg.
Авторы материала указывают на то, что среднедневной объем транзакций первой криптовалюты снизился с 360 тысяч в конце 2017 до 230 тысяч в сентябре 2018 года. При этом общий долларовый объем передаваемой в блокчейне биткоина стоимости за этот период уменьшился с $3,7 млрд до $670 млн.
В то же время, аналитики обращают внимание, что в первом квартале через криптовалютные транзакции были переданы средства на сумму свыше $1,4 трлн. При этом в прошлом году это значение составило менее $1,7 трлн. Однако уже во втором квартале текущего года данный показатель упал на 75%, а капитализация рынка достигла отметок ниже $355 млрд. На текущий момент общая стоимость представленных на рынке цифровых активов составляет $216 млрд.
«Основываясь на активности, наблюдаемой на протяжении первой половины третьего квартала, Juniper прогнозирует сокращение на 47% объема транзакций по итогам этого периода», - отмечают исследователи.
Кроме того, аналитики Juniper Research подчеркнули, что криптовалюты не проявили себя в качестве альтернативы мировой финансовой системе в контексте нарастания торгового противостояния между Китаем и США, а также связанных с Brexit проблем.
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