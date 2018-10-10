Справочный курс гривни 10 октября укрепился до 27,9993 грн

|Показатель
|09.10.18
|10.10.18
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0848
|27.9993
|-0.30
Данные: НБУ.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:32 10.10.2018 |
Справочный курс гривни к доллару США на межбанке по состоянию на 12:00 кв 10 октября 2018 года.
|Показатель
|09.10.18
|10.10.18
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0848
|27.9993
|-0.30
Данные: НБУ.
|
|
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