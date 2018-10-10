PwC поможет в разработке новых стандартов для стейблкоинов

Одна из крупнейших в мире консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers (PwC) совместно с кредитной платформой Cred разработает новые стандарты для экосистемы цифровых активов и стейблкоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В разработке стандартов также примет участие альянс блокчейн-компаний Universal Protocol Alliance (UPA).

Cооснователь Cred Дэн Шатт заявил, что развитие стейблкоинов повысит прозрачность на рынке, поднимет экономику за счет привлечения крупных инвесторов и облегчит систему кредитования. Он пояснил, что свойства цифровых активов не меняются в зависимости от географии. Поэтому, добавил Шатт, процентные ставки по кредитам, обеспеченным криптовалютами, остаются прежними.

«Если у нас будет чрезвычайно прозрачный стейблкоин, привязанный к доллару США, он сможет оказать серьезную поддержку в повышении доверия ко всей индустрии. Представьте, что вы можете выйти из актива, который стремительно теряет в цене, в другой актив, который будет приносить вам доход от двух до пяти процентов», - прокомментировал Шатт.

В рамках сотрудничества PwC проведет аудит безопасности и рисков, связанных с цифровыми активами. Компания также будет информировать инвесторов и стартапы, заинтересованных в развитии экосистемы.

Напомним, в мае PwC приобрела долю китайского блокчейн-стартапа VeChain, рыночная капитализация которого составляет $2,7 млрд. Фирма заинтересована в использовании IoT-сети стартапа для помощи крупным компаниям.