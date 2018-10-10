Финансовые новости
- |
- 10.10.18
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
PwC поможет в разработке новых стандартов для стейблкоинов
11:54 10.10.2018 |
Одна из крупнейших в мире консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers (PwC) совместно с кредитной платформой Cred разработает новые стандарты для экосистемы цифровых активов и стейблкоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
В разработке стандартов также примет участие альянс блокчейн-компаний Universal Protocol Alliance (UPA).
Cооснователь Cred Дэн Шатт заявил, что развитие стейблкоинов повысит прозрачность на рынке, поднимет экономику за счет привлечения крупных инвесторов и облегчит систему кредитования. Он пояснил, что свойства цифровых активов не меняются в зависимости от географии. Поэтому, добавил Шатт, процентные ставки по кредитам, обеспеченным криптовалютами, остаются прежними.
«Если у нас будет чрезвычайно прозрачный стейблкоин, привязанный к доллару США, он сможет оказать серьезную поддержку в повышении доверия ко всей индустрии. Представьте, что вы можете выйти из актива, который стремительно теряет в цене, в другой актив, который будет приносить вам доход от двух до пяти процентов», - прокомментировал Шатт.
В рамках сотрудничества PwC проведет аудит безопасности и рисков, связанных с цифровыми активами. Компания также будет информировать инвесторов и стартапы, заинтересованных в развитии экосистемы.
Напомним, в мае PwC приобрела долю китайского блокчейн-стартапа VeChain, рыночная капитализация которого составляет $2,7 млрд. Фирма заинтересована в использовании IoT-сети стартапа для помощи крупным компаниям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП
|«Пловец» с «Копьем». Пригодится ли ВСУ новая плавающая «эрзац-БМП»
|9 октября стало большим разочарованием для продавцов безналичной валюты
|Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни 10 октября укрепился до 27,9993 грн
|PwC поможет в разработке новых стандартов для стейблкоинов
|Курсы валют по карточным операциям 10.10.18
|Остатки средств на корсчетах банков 10.10.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.10.18
|США оштрафовали HSBC на $765 млн за продажу обесценившихся ипотечных ценных бумаг
Это интересно
|Названы самые экономичные сити-кары
|В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики
|Социальную сеть Google+ закроют для пользователей
|Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения
|Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды
|Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
|Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии