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Остатки средств на корсчетах банков 10.10.18
10:52 10.10.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 октября
|50203.9
|8 октября
|48349.3
|9 октября
|41455.4
|10 октября
|38163.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 10 октября - 28,081440 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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