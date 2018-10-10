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Долларовый индекс снижается 10 октября на фоне стабилизации доходностей US Treasuries
09:39 10.10.2018 |
Доллар США дешевеет в среду на фоне стабилизации доходностей US Treasuries.
Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1508 по сравнению с $1,1491 на закрытие предыдущей сессии.
Доходность десятилетних US Treasuries обновила семилетний максимум в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка опустилась на 2,3 базисного пункта - до 3,206% годовых. В среду процентная ставка этих бумаг стабилизировалась на уровне около 3,21%.
"Рост доходностей US Treasuries в последнюю неделю или около того поддерживал американскую валюту", - отмечает старший экономист St. George Bank в Сиднее Яну Чань.
"Теперь потоки, толкавшие доллар вверх, ослабляются", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные об инфляции в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в четверг. По оценкам экспертов, потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении.
Курс иены к доллару США стабилен в среду после подъема по итогам предыдущих четырех сессий.
Курс доллара находится на уровне 112,99 иены против 112,96 иены накануне, курс евро к иене поднялся до 130,07 иены по сравнению с 129,79 иены на закрытие предыдущей сессии.
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