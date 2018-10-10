Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд

Доходы биткоин-майнеров за первые шесть месяцев 2018 года составили рекордные $4,7 млрд, однако постоянно растущая конкуренция и увеличивающаяся сложность вычислений делают получение первой криптовалюты менее прибыльным и ставят в проигрышное положение небольших игроков. Об этом говорится в новом исследовании аналитической компании Diar.

Примечательно, что указанные цифры за первое полугодие 2018 при этом на $1,4 млрд превышают показатели всего 2017 года, в то время как сами майнеры зарабатывают около 54 000 BTC ежемесячно.

Несмотря на это, те из них, кто вынужден платить за электроэнергию по розничным ценам, в сентябре впервые за последние годы ушли в минус, утверждают аналитики.

На данный момент одной из немногих стран, где стоимость электроэнергии еще дает определенный коммерческий смысл для майнинга биткоина, остается Китай со средней со стоимостью кВт-ч около $0,08. Однако при текущем курсе биткоина, который сохраняется примерно на одном уровне большую часть 2018 года, стоимость оборудования, зарплаты обслуживающего персонала и другие расходы делают для небольших предприятий добычу биткоина уже практически нерентабельной.

По данным Diar, только крупные пулы, контролируемые китайским производителем оборудования для майнинга Bitmain, пока еще могут зарабатывать на добыче биткоина. Однако по собственным данным Bitmain, 95% доходов компании приходится именно на продажи оборудования, а не на собственную добычу криптовалюты.

Более того, для снижения затрат на электричество и сохранения прибыльности принадлежащих ей ферм Bitmain будет вынуждена распределить свои вычислительные мощности между разными странами. В частности, в первом квартале 2019 года компания планирует открыть три новых дата-центра в США.

«При низких затратах на электроэнергию для ведущих промышленный майнинг предприятий, которые работают на прибыль в размере 50-60%, пространство для роста рынке по-прежнему есть, однако прибыль продолжит снижаться. На сегодняшний день, и скорее всего это сохранится и в будущем, майнинг биткоина все больше становится уделом больших игроков с широкими финансовыми возможностями», - заключают исследователи.

