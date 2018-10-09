Долларовый индекс 9 октября близок к максимуму за 7 недель

Курс американского доллара повышается относительно большинства основных нацвалют торговых партнеров США.

Этому способствует, в частности, снижение прогноза темпов роста мировой экономики Международным валютным фондом (МВФ), отмечает MarketWatch.

На курс единой европейской валюты продолжают оказывать давление события в Италии, где вновь усилилась напряженность вокруг бюджета страны.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,4% и находится выше психологически важной отметки в 96 пунктов. Это близко к максимуму за последние семь недель.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,26%.

Евро торгуется во вторник днем в районе $1,1438 против $1,1492 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 129,39 иены по сравнению со 130,12 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,12 иены против 113,23 иены в понедельник.

Фунт стерлингов торгуется около $1,3041 против $1,3090 днем ранее.

МВФ ухудшил оценку глобального экономического подъема в 2018-2019 гг. до 3,7% по сравнению с ожидавшимися в апреле 3,9% в год.

Коалиционное правительство Италии прогнозирует рост бюджетного дефицита в следующем году до 2,4% ВВП, чтобы выплачивать пособия малоимущим, уменьшить налоги и снизить пенсионный возраст. Несмотря на то, что 2,4% ВВП соответствуют нормам ЕС (дефицит не более 3% ВВП), Еврокомиссия раскритиковала этот план.

В ответ на критику вице-премьер Италии Маттео Сальвини в понедельник назвал бюрократов в Брюсселе "врагами Европы", тем самым подогрев напряженность в отношениях сторон.

Между тем министр финансов Италии Джованни Триа в обращении к парламенту во вторник призвал всех участников переговорного процесса проявить сдержанность. Но в его выступлении не было сигналов о том, что итальянское правительство может пересмотреть социальную программу.

