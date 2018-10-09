5 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $34,8 млн до $260 млн

В пятницу, 5 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 34,8 млн долларов по сравнению с 4 октября до 260 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 39,9 млн долларов по сравнению с 4 октября до 300,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 8 коп. в пятницу опустился на 8 коп. до 28,09 UAH/USD.