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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям на 09.10.18

13:22 09.10.2018 |

Финансы

 

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 9 октября 2018г.

 Курс валютUSD1USD1EUR1EUR1RUR10RUR10
 ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
ПриватБанк 27.9500 28.2486 32.0000 32.6797 4.0500 4.3000
ОТП Банк 28.0000 28.2000 32.0800 32.3300   
Укрсоцбанк 27.9500 28.2000 31.9000 32.4500   
Ощадбанк 27.8500 28.2500 31.7000 32.5500 2.7000 4.5000
Креди Агриколь Банк 27.9500 28.2000 32.0000 32.4500   
Укрэксимбанк 27.9000 28.2000 31.9100 32.7500   
Райффайзен Банк Аваль 27.9330 28.2500 32.0513 32.7000   

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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