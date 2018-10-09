Минфин решил создать рабочие группы по налогообложению поставок программного обеспечения и операций с криптовалютами

Министерство финансов объявило о создании двух рабочих групп, одна из которых должна будет наработать предложения по налогообложению добавленной стоимости поставок программного обеспечения, а вторая - по налогообложению операций с криптовалютами.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Обобщенные позиции рабочих групп будут представлены на рассмотрение экспертного совета по подготовке обобщенных налоговых консультаций в 4-м квартале 2018 года.

"Приглашаем профильных специалистов, экспертов принять участие в разработке таких разъяснений", - призвал Минфин.

Заявки принимаются до 12 октября.

Как сообщали Українські Новини, в июле Совет финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами.

Эта концепция предполагает признание определенных категорий криптовалют и токенов финансовыми инструментами, определяет роль и функции государственных органов (Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Минфина, Государственной фискальной службы, Государственной службы финансового мониторинга) в регулировании обращения этих инструментов, включает вопросы лицензирования участников операций, раскрытия информации и так далее.