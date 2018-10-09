Цена на золото растет 9 октября на фоне распродаж на фондовых рынках

Стоимость золота растет во вторник утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за распродаж на фондовых рынках и опасений за экономику Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,9 доллара, или на 0,5% - до 1194,5 доллара за тройскую унцию; стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,73% - до 14,435 доллара за унцию.

Инвесторы во вторник покупают более надежные активы, в том числе золото, на фоне снижения бирж США и Азии. Основные американские фондовые индексы завершили понедельник преимущественно в минусе. Распродажи также идут на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Глава отдела торговли по АТР OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что золото получает определенную поддержку от фиксации прибыли инвесторами, а также от роста спроса на надежные активы.

Участники торгов также обратили внимание на ухудшение прогноза МВФ по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта - до 6,2%. Прогноз на 2018 год остался прежним - рост на 6,6%. Фонд также снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентных пункта - до 3,7%.