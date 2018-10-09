Старейшая британская биткоин-биржа Coinfloor сократит штат из-за падения объема торгов

Старейшая в Великобритании биткоин-биржа Coinfloor объявила о сокращении рабочих мест из-за ситуации на криптовалютном рынке. Об этом пишет Financial News.

CEO Coinfloor Оби Нуосу сообщил, что эти меры связаны с значительным снижением объемов торгов на бирже. Он добавил, что сокращение штата во время падения рынка является нормальной практикой в бизнесе.

«В настоящее время Coinfloor проводит реструктуризацию собственного бизнеса, чтобы сделать упор на наши преимущества», - сказал Оби Нуосу.

В 2013 году впервые на британском рынке биржа Coinfloor открыла торговые пары биткоина с британским фунтом. В июле 2018 года платформа объявила о запуске программы противодействия манипуляциям на криптовалютных рынках.



