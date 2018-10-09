Иена дорожает к доллару 9 октября на росте спроса на надежные активы

Курс японской иены укрепляется к доллару во вторник утром, поскольку инвесторы отдают предпочтение более надежным активам в свете негативной динамики на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 EET курс доллара к иене снижался до 113,1 иены за доллар со 113,23 иены, курс евро к доллару рос до 1,1496 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1492 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом опускался на 0,04%, до 95,72 пункта.

Инвесторы во вторник отдают предпочтение вложениям в более надежные активы, к которым традиционно относится иена, на фоне снижения на биржах США и Азии. Основные американские фондовые индексы завершили понедельник преимущественно в минусе на фоне опасений ускорения повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, также распродажи зафиксированы на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Участники торгов при этом продолжают следить за доходностью десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries), которая в конце прошлой недели поднялась до максимальных показателей с 2011 года в 3,23%. Во вторник она достигает уже 3,24%.

"На пару доллар-иена более сильное влияние оказывает снижение на фондовых рынках, нежели растущая доходность долгосрочного госдолга США. Это способствует укреплению иены", - сказала агентству Рейтер аналитик валютных рынков Sony Financial Holdings Кумико Исикава (Kumiko Ishikawa).