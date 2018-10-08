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Евро дешевеет 8 октября на фоне усиления напряженности вокруг бюджета Италии
16:26 08.10.2018 |
Евро дешевеет в понедельник относительно большинства основных мировых валют на фоне роста напряженности вокруг проекта бюджета Италии на 2019 год, представленного ранее правительством страны.
Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов на 0,4%, до $1,1474. Стоимость европейской валюты относительно японской иены снизилась на 0,7%, швейцарского франка - на 0,3%.
Итальянские рынки находятся под серьезным давлением с конца сентября, когда правительство страны обнародовало проект бюджета на следующий год, предусматривающий дефицит бюджета на уровне 2,4% ВВП, что примерно в три раза больше, чем планировало предыдущее правительство.
Еврокомиссия посчитала такой дефицит "существенным отклонением" от рекомендаций ЕС по бюджетной политике и "источником серьезных опасений".
Тем временем, вице-премьер Италии Маттео Сальвини отверг такую критику, заявив, что приверженность мерам жесткой экономии, которую демонстрируют глава Еврокомиссии Жак-Клод Юнкер и Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике, является главным врагом Европы.
"Политика экономии, проводившаяся в последние несколько лет, увеличила госдолг и привела к разорению Италии", - заявил он.
Доходность десятилетних облигаций Италии подскочила в понедельник до максимальных за 4,5 года 3,593% годовых. Спред доходности итальянских госбумаг относительно сопоставимых облигаций Германии превысил 300 базисных пунктов.
"Евро остается под давлением на фоне роста доходностей гособлигаций Италии", - отмечает аналитик DailyFX Ник Коули.
"Спред между доходностями госбумаг Италии и Германии, превысивший 300 б.п., говорит в пользу дальнейшего ослабления евро", - цитирует эксперта MarketWatch.
"Повышение доходностей итальянских бумаг отражает растущие опасения Еврокомиссии в отношении бюджета страны, и инвесторы опасаются, что ситуация перерастет в противостояние властей Италии и ЕС", - говорит Н.Коули.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов на 0,4%. На долю евро приходится более 50% веса индекса.
Курс доллара относительно японской иены опустился на 0,3%, до 113,41 иены. Укреплению иены способствует рост спроса на активы "тихой гавани".
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, выступавший на Bloomberg TV в Сингапуре в понедельник, заявил, что считает "необязательным" дальнейшее повышение базовой процентной ставки американским Центробанком.
По его словам, более высокие, чем ожидалось, темпы экономического роста в США позволили Федрезерву повышать ставку, несмотря на сохранение слабой инфляции.
Дж.Баллард отметил, что его устраивает нынешний уровень ставки и что дальнейшие шаги Центробанку стоит предпринимать, основываясь на статданных.
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