Характеристики среднестатистического биткоин-инвестора США

Среднестатистический биткоин-инвестор - молодой состоятельный мужчина, преимущественно проживающий в крупных городах, сообщает Livebitcoinnews.

Недавний опрос, проведенный компанией Clovr, ориентированной на блокчейн, выявил интересные моменты: согласно исследованию, основную массу таких инвесторов составляет молодые горожане-миллениалы. Опрос проводился на выборке из 1000 американцев с охватом трех поколений (миллениалов, поколение X и рожденных в период беби-бума).

В отчете сообщается, что в среднем криптоэнтузиаст зарабатывает более $ 75 000 в год. Основной причиной инвестиций в цифровые активы, что удивительно, стала не вера в технологию, а возможность получения большой прибыли.

Тем не менее 43% мужчинам и 23% женщинам, инвестировавших в криптовалюту, свойственно передовое мышление и готовность к рискам. 51% считают цифровые активы более прибыльными по сравнению с традиционными инструментами, например, акциями.

При этом 42,6% опрошенных считают, что криптовалюты - валюта будущего. Почти 75% людей знают, что такое криптовалюты, а 62% отметили, что им удобно использовать цифровые активы.

До недавнего времени популярность биткоина ограничивалась небольшой кучкой технарей и отчаянных финансистов. В прошлом году из-за роста цен и большого охвата в средствах массовой информации цифровые активы захватили воображение миллениалов.

К сожалению, многие неопытные инвесторы вышли на рынок в декабре 2017 года, когда цены были близки или приближались к пику в $ 20 000. Они покупали криптовалюту, в то время как профессиональные трейдеры и киты получали прибыль, а после снижения вновь открывали позиции.

С января этого года рынок снизился на 70%, а цена консолидировалась в диапазоне от $6000 до $ 7000. За первые два месяца 2018 года американцы потеряли полмиллиарда долларов, такие данные содержатся в докладе Федеральной торговой комиссии.

Однако несмотря на неопределенность регулирования и медленные темпы принятия, инвесторы все еще хранят свои монеты, надеясь на повтор ралли прошлого года.