Финансовые новости
- |
- 08.10.18
- |
- 17:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Характеристики среднестатистического биткоин-инвестора США
15:21 08.10.2018 |
Среднестатистический биткоин-инвестор - молодой состоятельный мужчина, преимущественно проживающий в крупных городах, сообщает Livebitcoinnews.
Недавний опрос, проведенный компанией Clovr, ориентированной на блокчейн, выявил интересные моменты: согласно исследованию, основную массу таких инвесторов составляет молодые горожане-миллениалы. Опрос проводился на выборке из 1000 американцев с охватом трех поколений (миллениалов, поколение X и рожденных в период беби-бума).
В отчете сообщается, что в среднем криптоэнтузиаст зарабатывает более $ 75 000 в год. Основной причиной инвестиций в цифровые активы, что удивительно, стала не вера в технологию, а возможность получения большой прибыли.
Тем не менее 43% мужчинам и 23% женщинам, инвестировавших в криптовалюту, свойственно передовое мышление и готовность к рискам. 51% считают цифровые активы более прибыльными по сравнению с традиционными инструментами, например, акциями.
При этом 42,6% опрошенных считают, что криптовалюты - валюта будущего. Почти 75% людей знают, что такое криптовалюты, а 62% отметили, что им удобно использовать цифровые активы.
До недавнего времени популярность биткоина ограничивалась небольшой кучкой технарей и отчаянных финансистов. В прошлом году из-за роста цен и большого охвата в средствах массовой информации цифровые активы захватили воображение миллениалов.
К сожалению, многие неопытные инвесторы вышли на рынок в декабре 2017 года, когда цены были близки или приближались к пику в $ 20 000. Они покупали криптовалюту, в то время как профессиональные трейдеры и киты получали прибыль, а после снижения вновь открывали позиции.
С января этого года рынок снизился на 70%, а цена консолидировалась в диапазоне от $6000 до $ 7000. За первые два месяца 2018 года американцы потеряли полмиллиарда долларов, такие данные содержатся в докладе Федеральной торговой комиссии.
Однако несмотря на неопределенность регулирования и медленные темпы принятия, инвесторы все еще хранят свои монеты, надеясь на повтор ралли прошлого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как в песок. Почему Кирилл считает, что Варфоломея придумали в Генштабе Украины
|Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Колесникова (ОБ) законным
|В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс
|Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 08.10.18
|Евро дешевеет 8 октября на фоне усиления напряженности вокруг бюджета Италии
|Характеристики среднестатистического биткоин-инвестора США
|НБУ купил на межбанке $64,5 млн 1-5 октября
|НБУ понизил справочное значение курса гривни на 0,70 коп. до 28,0902 грн
|Биржи Китая завершили первые после праздников торги падением почти на 4%
Это интересно
|Объем венчурных сделок в мире во II кв достиг рекордных $51 млрд - PwC
|Представлен смартфон Nokia 7.1 на базе Android One с двойной камерой
|За нарушение условий испытательного срока китайскую ZTE вновь наказали
|Флагманский камерофон LG V40 ThinQ с пятью камерами представлен официально
|Renault показала роскошный беспилотник
|54% криптовалютных бирж имеют брешь в системе безопасности
|Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве