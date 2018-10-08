Финансовые новости
- |
- 08.10.18
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ купил на межбанке $64,5 млн 1-5 октября
15:12 08.10.2018 |
Национальный банк в период с 1 по 5 октября купил на межбанке 64,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 24 млн долларов путем использования механизма Matching, а также 40 млн долларов - по единому курсу.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 2 093,03 млн долларов, а продал - 1 426,32 млн долларов.
С использованием Matching с начала года было куплено 636,3 млн долларов, а продано - 460,8 млн долларов.
В ходе валютных аукционов было куплено 589,5 млн долларов, а продано - 522,1 млн долларов.
Функционал Matching предусматривает возможность для Национального банка, как и для других участников рынка, мгновенно заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбором лучшей из анонимных котировок, имеющихся в функционале в определенный момент, или введением в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.
Как сообщали Українські Новини, положительное сальдо интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке в сентябре составило 50,3 млн долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как в песок. Почему Кирилл считает, что Варфоломея придумали в Генштабе Украины
|Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Колесникова (ОБ) законным
|В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс
|Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 08.10.18
|Евро дешевеет 8 октября на фоне усиления напряженности вокруг бюджета Италии
|Характеристики среднестатистического биткоин-инвестора США
|НБУ купил на межбанке $64,5 млн 1-5 октября
|НБУ понизил справочное значение курса гривни на 0,70 коп. до 28,0902 грн
|Биржи Китая завершили первые после праздников торги падением почти на 4%
Это интересно
|Объем венчурных сделок в мире во II кв достиг рекордных $51 млрд - PwC
|Представлен смартфон Nokia 7.1 на базе Android One с двойной камерой
|За нарушение условий испытательного срока китайскую ZTE вновь наказали
|Флагманский камерофон LG V40 ThinQ с пятью камерами представлен официально
|Renault показала роскошный беспилотник
|54% криптовалютных бирж имеют брешь в системе безопасности
|Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве