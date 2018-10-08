Финансовые новости
- |
- 08.10.18
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 08.10.18
11:45 08.10.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 8 октября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.9500
|28.2486
|32.1000
|32.7869
|4.0700
|4.3000
|ОТП Банк
|28.0000
|28.2000
|32.3100
|32.5600
|Укрсоцбанк
|27.9500
|28.2000
|32.0000
|32.5500
|Ощадбанк
|27.8200
|28.2500
|31.7000
|32.6500
|2.7000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.0000
|28.2500
|32.1000
|32.5500
|Укрэксимбанк
|27.9000
|28.2700
|31.9100
|32.8100
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.2500
|32.1543
|32.7000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию
|НБУ 5 октября покупал доллары через Matching в районе 28,08 грн
|Что означает переход NewsOne под крышу Тараса Козака
|Олег Сенцов заявил, что его заставили прекратить голодовку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи Китая завершили первые после праздников торги падением почти на 4%
|Курсы валют по карточным операциям на 08.10.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.10.18
|Остатки средств на корсчетах банков 08.10.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.10.18
|Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в сентябре составило $50,3 млн
Это интересно
|54% криптовалютных бирж имеют брешь в системе безопасности
|Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве
|Планшет Microsoft Surface Pro 6: чёрная отделка и 4-ядерные CPU
|BMW представила совершенно новую «трешку»
|Skoda представила первый RS-кроссовер
|Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны
|Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей