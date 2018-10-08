4 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $8 млн до $294,8 млн

В четверг, 4 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 8 млн долларов по сравнению с 3 октября до 294,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 26,9 млн долларов по сравнению с 3 октября до 340,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанковске после ослабления в среду на 3 коп. в четверг опустился на 8 коп. до 28,17 UAH/USD.