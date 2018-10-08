Золото дешевеет 8 октября на укреплении доллара к мировым валютам

Цена золота снижается в понедельник, реагируя на рост курса доллара по отношению к большинству мировых валют на фоне статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,5 доллара, или 0,46%, до 1200,1 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,05%, до 14,5 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 95,72 пункта.

Доллар укрепляется после того, как в пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в сентябре снизился до 3,7% с 3,9% в августе. В последний раз этот индикатор был ниже лишь в декабре 1969 года.

Участники торгов также обратили внимание на новости из Китая, где в воскресенье Народный банк объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5%, а для малых банков - 13,5%.

"Хотя индекс доллара вырос совсем немного, решение Китая может рассматриваться некоторыми участниками рынка как косвенный признак ослабления (экономики Китая - ред.) в результате торговой войны, и это может поддержать доллар", - сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).