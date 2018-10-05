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В сентябре международные резервы сократились на 3,5% до $16,6 млрд
В сентябре международные резервы сократились на 3,5% до 16,637 млрд долларов по сравнению с августом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
На изменение объема международных резервов в сентябре, среди прочего, влияли операции правительства.
Так, платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сентябре составили 711,2 млн долларов (в эквиваленте).
Из них 562,3 млн долларов составляли расходы на обслуживание по облигациям внешнего государственного займа и 103,2 млн долларов - обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
При этом за предыдущий месяц поступления от размещения ОВГЗ составили 48,6 млн долларов (в эквиваленте).
В сентябре Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 74,2 млн долларов для сглаживания чрезмерных колебаний.
Из них 34,1 млн долларов было продано через интервенции по выбору лучшей цены и 40,1 млн долларов через аукцион.
В то же время в прошлом месяце Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 127,1 млн долларов через интервенции по выбору лучшей цены.
Всего по состоянию на 1 октября 2018 года объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,8 млрд долларов.
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