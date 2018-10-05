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НБУ повысил справочное значение курса гривни на 9,76 коп. до 28,0832 грн
12:24 05.10.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 9,76 коп. до 28,0832 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 15,51 коп. до 28,1808 UAH/USD.
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