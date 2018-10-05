3 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $63,2 млн до $286,8 млн

В среду, 3 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 63,2 млн долларов по сравнению с 2 октября до 286,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 82,2 млн долларов по сравнению с 2 октября до 367,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 8 коп. в среду опустился на 3 коп. до 28,25 UAH/USD.



