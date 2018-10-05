Золото слабо колеблется в цене 5 октября на фоне стабильного доллара

Стоимость золота в пятницу утром почти не меняется по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на фоне стабильного курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1 доллара, или 0,01%, до 1201,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,03% - до 14,595 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет всего на 0,05%, до 95,8 пункта. Золото, как правило, торгуется противоположно доллару, так как более дорогой доллар делает покупку драгметалла менее привлекательной для держателей других валют.

В пятницу участники рынка ждут ежемесячной статистики по рынку труда США. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 185 тысяч после повышения на 201 тысячу месяцем ранее.

По итогам четверга золото подорожало на 0,3% после роста доходности десятилетних гососблигаций США до максимума с 2011 года в 3,23%. "Рост доходности привел к небольшому снижению на фондовых рынках, и появилась некоторая обеспокоенность относительно экономического роста в США и перспектив цен на активы. Это привело к переводу инвесторами денег в золото", - прокомментировал агентству Рейтер старший партнер CPM Джеффри Кристиан (Jeffrey Christian).