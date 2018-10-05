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Опрос Fundstrat: 54% институциональных игроков думают, что цена биткоина нашла дно
08:51 05.10.2018 |
Существует распространенное мнение о том, что розничные инвесторы более восприимчивы к оптимистичным прогнозам о будущем биткоина, в то время как институционалы более четко понимают перспективы этого зарождающегося класса активов. Тем не менее, новый опрос, проведенный компанией Fundstrat,показывает, что как только институциональные инвесторы становятся заинтересованы в биткоине, они еще более оптимистичными, чем их розничные коллеги.
Основываясь на результатах опроса 25 компаний, а также на 9500 ответов публичного опроса, проведенный 30 сентября, Том Ли пришел к выводу, что Уолл-стрит считает что биткоин уже "нашел дно".
54% респондентов с оптимизмом смотрят на криптовалюту, заявив, что биткоин уже достиг своей самой низкой цены в этом году.
Институциональные игроки также оптимистично относятся к потенциальному росту биткоина. 57% опрошенных заявили, что к концу 2018 года цена BTC будет достигать от $15 000.
Напротив, криптосообщество в Twitter, похоже, менее оптимистично относится к стоимости биткоина. 66% респондентов, опрошенных в интервью Twitter Тома Ли, сказали, что биткоин все еще может опуститься еще ниже. Только 40 процентов согласились с тем, что биткоин, вероятно, достигнет $15 000 к концу 2019 года.
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