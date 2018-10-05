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Курс доллара стабилен к мировым валютам 5 октября в ожидании данных по безработице в США
08:38 05.10.2018 |
Курс доллара в пятницу слабо меняется к другим мировым валютам в ожидании ежемесячной статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.08 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 95,8 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1507 доллара против уровня предыдущего закрытия в 1,1515 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 113,94 иены за доллар со 113,89 иены.
Мировые инвесторы в пятницу ожидают статистики по рынку труда США. Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 185 тысяч после повышения на 201 тысячу месяцем ранее.
Кроме того, участники торгов следят за динамикой доходности десятилетних гособлигаций США, которая в четверг взлетела до максимума с 2011 года в 3,23% и способствовала укреплению курса американской валюты. "Очевидным катализатором роста курса доллара стало увеличение доходности казначейских облигаций США", - сказал агентству Рейтер стратег по валютному и фондовому рынку Bank of America Merrill Lynch в Токио Шусуке Ямада (Shusuke Yamada).
По мнению эксперта, курс доллара к иене может протестировать отметку в 115 иен за доллар, если данные по рынку труда США будут сильными. "Не так много людей ждут, что доллар в паре с иеной вырастет существенно выше отметки 115 иен за доллар. Будет интересно наблюдать, как валютная пара пробьет этот уровень", - отметил аналитик. При этом отметка в 114,74 иены за доллар будет максимальной с середины марта 2017 года.
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