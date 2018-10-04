2 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $27 млн до $223,6 млн

Во вторник, 2 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 27 млн долларов по сравнению с 1 октября до 223,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 58,7 млн долларов по сравнению с 1 октября до 284,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 5 коп. во вторник вырос на 8 коп. до 28,28 UAH/USD.