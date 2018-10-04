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Ралли доллара США продолжается шестую сессию на фоне подъема доходности US Treasuries
10:07 04.10.2018 |
Курс доллара США в четверг поднимается к большинству мировых валют из-за увеличения доходности 10-летних государственных облигаций США до максимума за 7 лет.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет в ходе торгов на 0,07%.
Евро по состоянию на 9:20 EET торгуется на уровне $1,1480 против $1,1478 на закрытие сессии в среду. Курс доллара составляет 114,36 иены против 114,53 иены накануне.
Курс евро находится к указанному времени в районе 131,29 иены по сравнению со 131,46 иены в предыдущую сессию.
Доходность 10-летних госбондов США выросла в четверг на 3 базисных пункта, до 3,21%. Показатель превысил 3,2% впервые с 2011 года.
Такому подъему поспособствовали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.
В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, "потребуется занять несколько ограничивающую позицию".
По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.
Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.
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