Золото дешевеет 4 октября на укреплении курса доллара к мировым валютам

Стоимость золота снижается в четверг утром после того, как сильная статистика в США способствовала укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,7 доллара, или 0,22%, до 1200,2 доллара за тройскую унцию; стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,34% - до 14,62 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла в четверг оказывает курс доллара, который укрепляется после новой статистики из США. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,35%, до 96,09 пункта после того, как Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) США сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%, хотя аналитики ждали снижения индикатора.

Аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), слова которого приводит агентство MarketWatch, напомнил, что во вторник золото удивило рынки, поднявшись в цене в ходе торгов с 1190 до 1208 долларов за унцию. Такой резкий рост на 1,5% произошел на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за неопределенности с бюджетом Италии.

Теперь рынки будут ждать новой статистики по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 185 тысяч после повышения на 201 тысячу месяцем ранее.