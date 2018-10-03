WSJ: цены на криптовалютном рынке формируются торговыми ботами

Многие эксперты убеждены, что недостаточно регулируемый рынок криптовалют находится во власти торговых ботов, которые существенно влияют на ценообразование. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Алгоритмическая торговля чрезвычайно распространена не только на традиционном, но и на криптовалютном рынке, который, по мнению финансовых регуляторов, сильно подвержен манипуляциям. Бытует мнение, что именно последние - причина того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклоняет заявки на запуск биткоин-ETF.

По словам сооснователя CoinList Энди Бромберга, с течением времени проблема становится все более актуальной, приобретая глобальные масштабы.

Один бот может манипулировать целым рынком

Управляющий партнер хедж-фонда Virgil Capital Стефан Кин отметил, что его компания использует ПО собственной разработки для противодействия «вражеским» ботам на десятках криптовалютных бирж по всему миру. Фирме некоторое время доставлял массу неприятностей некий «бот-террорист», из-за которого Virgil понесла убытки на сделках с Ethereum.

По словам Кина, программное обеспечение его компании ежеминутно отслеживало цены криптовалют для выявления возможностей арбитража. «Вражеский» бот выставлял ордера на продажу по заниженной цене, подталкивая Virgil на покупки. Однако сразу перед осуществлением сделки этот бот убирал ордера на продажу. В результате программа нагромождала приказы на покупку, способствующие росту цен на ряде бирж.

Процесс выставления фейковых ордеров и последующей их отмены известен как спуфинг. Он создает иллюзию чрезмерно высокого спроса или предложения на рынке, вводя в заблуждение трейдеров.

Есть и сторонники манипуляций

Некоторые ярые противники регулирования рынка криптовалют утверждают, что в манипуляциях рынком нет ничего плохого, и даже открыто поддерживают подобного рода действия.

Так, трейдер Кьетил Эйлерстен создал программу Quatloo Trader которая позиционируется им как «ведущий инструмент для манипулирования рынком». В разговоре с WSJ он отметил, что нет смысла регуляторам запрещать рыночные манипуляции. Вместо этого лучше предоставить мелким трейдерам продвинутые инструменты для манипулирования рынком. По словам Кьетил, это несколько уравняет возможности различных его участников.

«Если манипулирует каждый, то не манипулирует никто», - поделился оригинальной мыслью Эйлерстен.

Боты - основа схем Pump&dump

Торговые боты часто играют ключевую роль в схемах Pump&dump, побуждая толпы неопытных участников рынка закупаться «на хаях».

Программа Quatloo Trader обладает своего рода «инструментарием для китов», который позволяет реализовывать «неправомерные стратегии». Одна из функций - так называемый «пинг-понг». Он дает возможность пользователям осуществлять сделки на покупку/продажу с самими собой, создавая на рынке иллюзию бурной торговли, а также искусственно завышая объемы торгов и цены активов. Такие операции носят название «wash trades» и запрещены на традиционных финансовых рынках.