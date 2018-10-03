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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 6,36 коп. до 28,3359 грн
12:22 03.10.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 6,36 коп. до 28,3359 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 5,81 коп. до 28,2723 UAH/USD.
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