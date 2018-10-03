Финансовые новости
- |
- 03.10.18
- |
- 11:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 03.10.18
11:10 03.10.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 3 октября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0000
|28.3286
|32.3500
|32.8947
|4.1500
|4.3500
|ОТП Банк
|28.2000
|28.4000
|32.5300
|32.7800
|Укрсоцбанк
|28.0500
|28.3000
|32.2000
|32.8000
|Ощадбанк
|27.8500
|28.3500
|31.9500
|32.8500
|2.7000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.1000
|28.3500
|32.4000
|32.8000
|Укрэксимбанк
|27.9000
|28.3000
|32.1800
|32.9900
|Райффайзен Банк Аваль
|28.0112
|28.3500
|32.3625
|32.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Турбины Siemens не спасут. Почему Крым и дальше будет погружаться во тьму
|Нацбанк стал активнее прежнего связывать гривневую массу, чтобы сокращать возможности для спекуляций на межбанке
|Сообразить на троих. Станут ли Гриценко, Вакарчук и Садовый новой «Каневской четверкой»
|Бич застройщиков. Почему цены на жилье в Киеве могут вырасти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 2 октября банкам депозитные сертификаты на 6 398 млн гривен
|Остатки средств на корсчетах банков 03.10.18
|1 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $77,3 млн до $196,6 млн
|НБУ исключил из банковской группы ПУМБ инвесткомпанию «Тессера Капитал»
|Минфин на аукционах ОВГЗ 2 октября привлек в госбюджет более 881,2 млн грн. и $ 67 млн.
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 02.10.18
Это интересно
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3
|Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla
|Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
|Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии
|Facebook представила игровой VR-шлем
|Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут
|Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения