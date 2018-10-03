1 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $77,3 млн до $196,6 млн

В понедельник, 1 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 77,3 млн долларов по сравнению с 28 сентября до 196,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 90,5 млн долларов по сравнению с 28 сентября до 226,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 8 коп. в понедельник опустился на 5 коп. до 28,20 UAH/USD.



